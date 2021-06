Gabon: Cimaf lance son nouveau ciment 32.5R «économique et pratique»

Présent ce vendredi 4 juin 2021 aux côtés notamment de l’édile de la commune d’Owendo, Jeanne Mbagou, mais également de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi, le directeur général du groupe Ciments de l’Afrique (Cimaf), Salim Kaddouri, a présenté au public son nouveau produit. Destiné à la réalisation des bétons de classe de résistance allant jusqu’à 30 MpA à 28 jours, celui-ci vient ainsi renforcer une gamme déjà complète.

Un peu plus de huit mois après avoir inauguré en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka, sa nouvelle usine située dans la commune d’Owendo, la filiale locale du groupe marocain Ciments d’Afrique a présenté au public son nouveau produit. Dénommé CEM II 32.5R, celui-ci « est une réponse non seulement à la problématique de l’Etat sur le coût de la construction » comme l’a souligné Salim Kaddouri.

En effet, convenant aussi bien pour la construction que la rénovation, que ce soit en gros ou second œuvre, ce CEM II 32.5R de Cimaf, idéal pour la réalisation de dallages, de chapes, de montages de murs ou encore de mortiers pour la pose de carrelages, vient donc compléter une gamme de produits déjà bien large. Accessible, il vient donc par ailleurs « répondre à la problématique du consommateur sur le choix des qualités qui s’offrent désormais à lui ».



Ayant subi des essais usuels liés à sa conformité depuis novembre 2020, ce ciment décliné en 32.5R, devrait donc faire des ravages sur le marché. D’ailleurs selon les prévisions annoncées par le patron de Cimaf, ce produit devrait dans les prochains mois, représenter environ 8% des ventes, soit un volume annuel prévisionnel de plus de 40000 tonnes. Un taux qui devrait augmenter « au fur et à mesure que les consommateurs s’approprieront cette nouvelle qualité de ciment économique et pratique » comme l’a souligné le DG.