Gabon: CICMHZ décline ses ambitions pour l’augmentation de sa production de manganèse

Ce mercredi 22 juin 2022, le ministre des Mines Elvis Ossindji a reçu à son cabinet une délégation de la Compagnie industrielle et commerciale des mines de Huazhou (Cicmhz). Occasion pour ces derniers de venir présenter au membre du gouvernement leur ambition de procéder à l’augmentation de sa production de manganèse au Gabon.

En effet, cette rencontre s’inscrit dans la droite ligne des ambitions affichées par les autorités gabonaises d’augmenter davantage la production de manganèse en portant celle-ci à 10,3 millions de tonnes en 2023 et 12 millions de tonnes en 2025. Un défi qui devrait être relevé grâce au concours des sociétés minières telles que la Compagnie industrielle et commerciale des mines de Huazhou (CICMHZ) et Nouvelle Gabon Mining.

C’est d’ailleurs dans cette optique que l’entreprise chinoise qui depuis 2007 bénéficie d’un permis d’exploitation minière au Gabon, est venue exposer au membre du gouvernement sa volonté de procéder à une augmentation de sa production dans les prochaines années. « Cette rencontre portait sur les perspectives de développement de cette entreprise qui travaille déjà à l’augmentation de ses capacités de production et à la création de valeur locale », a expliqué le ministre des Mines, Elvis Ossindji.

Avec une capacité de production tournant autour de 400 000 tonnes l’année, l’augmentation de la production devrait contribuer de manière efficiente à l’accroissement de la production nationale de manganèse.

