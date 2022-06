Gabon: Christophe Eyi nommé administrateur provisoire de la CNSS

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la suite de l’adoption par le Conseil des ministres du projet de décret instituant une administration provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le gouvernement n’a pas tardé à désigner la personnalité qui sera chargée de conduire la réforme de cet organisme. Ainsi, au cours de cette séance présidée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, c’est l’actuel directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et de consignation (CDC) Christophe Eyi qui a été nommé administrateur provisoire de ladite entité.

Face aux dysfonctionnements observés ces dernières années au sein du management de la CNSS, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. C’est dans cette optique que le Conseil des ministres a adopté plusieurs projets de décret avec pour objectif d’assurer une réforme efficiente de cet organisme de prévoyance social.

Ainsi, outre la dissolution du Conseil d’Administration et la cessation de fonctions des membres de la direction générale, le Conseil des ministres à entériné la nomination d’un administrateur provisoire en l’occurrence Christophe Eyi qui jusqu’à recemment occupait le poste de directeur adjoint de la CDC et qui aura la lourde charge d’assurer l’administration, la gestion et la réforme de la CNSS sur une période de douze mois.

Il faut souligner que le nouvel administrateur de la CNSS a fait quasiment ses classes dans le secteur bancaire. Il a occupé tour à tour les fonctions d’auditeur chez Deloitte, directeur de l’ audit interne de la BICIG, avant de devenir administrateur directeur général de la filiale de Leasing de la BICIG, puis comme directeur du réseau des clients entreprises et État. Depuis juin 2021, il occupait la fonction de directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon.