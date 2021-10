Gabon: Christine Mba Ndutum s’attaque aux recrutements à la mairie de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 22 octobre dernier le maire de la commune de Libreville Christine Mba Ndutum a procédé à l’ouverture des assises de la Commission administrative paritaire. Des assises qui ont pour objectif de faire le point des situations administratives au sein de l’institution notamment la problématique des recrutements, des titularisations, des avancement ou encore des retraites.

Près de seize ans après la tenue de la dernière commission, l’hôtel de ville de Libreville a accueilli une nouvelle session de cette commission qui devrait traiter du dossier relatif à la régularisation des situations administratives des agents municipaux. Des travaux qui interviennent après de nombreux scandales sur les recrutements au sein de la mairie de la capitale gabonaise.

Ainsi, pour Christine Mba Ndutum, ces assises devraient permettre d’apporter des solutions à tous ces différents problèmes qui constituent très souvent une épine sous le pied du Conseil municipal. Jusqu’au 30 décembre 2021, c’est 800 dossiers qui seront soumis à l’arbitrage de l’administration et du personnel syndiqué et non syndiqué.

Outre la gestion optimale des ressources humaines et la maîtrise de la masse salariale de l’institution, ces assises ont également pour objectif d’améliorer les conditions de vie des agents publics locaux et de garantir leur équilibre socioprofessionnel en privilégiant l’intérêt général.