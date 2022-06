Gabon: Christian Boupassia prend les rênes de l’E3MG de Moanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Établissement de référence dans la sous-région d’Afrique centrale, l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG) vient de connaître un changement majeur au sein de son équipe managériale. En effet, à l’issue du Conseil d’administration qui s’est tenu le 31 mai 2022 à Moanda dans la province du Haut-Ogooué c’est Christian Boupassia qui a été nommé administrateur directeur général de cet établissement en remplacement de Jean-Yves Otourou.

Arrivé à la tête de l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda en juin 2019, Jean-Yves Otourou devra céder sa place sous peu. Au terme de son mandat, les administrateurs réunis en conseil d’administration ont décidé de porter à la direction de cet établissement Christian Boupassia qui devra désormais poursuivre le travail effectué par son prédécesseur en maintenant le cap en matière de formation.

Il faut souligner que le nouvel administrateur directeur général de cet établissement a fait ses classes au sein du groupe Eramet et plus particulièrement au sein de sa filiale la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Détenteur d’un Doctorat en sciences de la Terre et de l’Environnement, obtenu en 2004 à l’université de Bourgogne, en France, Christian BOUPASSIA intègre les effectifs de la Comilog le 1er avril 2005, en qualité d’Ingénieur géologue au projet Niobium dans le cadre de l’APS, Maboumine.

Après un passage à Eramet Paris de 2012 à 2015, comme responsable des études minières du projet Maboumine, au cours de ces dernières années, Christian Boupassia a occupé successivement, les postes d’adjoint au directeur et chef de département production au Complexe industriel de Moanda; de responsable exploration & planification Minière Moyen Long Terme puis, de chef de département Géologie, à la Direction technique de la Comilog avant d’être nommé Administrateur directeur général de l’E3MG.