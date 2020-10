Gabon: Christel Bories décline les ambitions de la Comilog et de la Setrag

Ce mercredi 30 septembre le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience le président directeur général du groupe Eramet, Christel Bories, qui effectue actuellement une visite au Gabon. Il était question lors de cette rencontre de faire le point des performances et des perspectives de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et de la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag).

C’est en présence du ministre des Mines, Vincent de Paul Massassa, du ministre de l’Economie, Jean-Marie Ogandaga, du ministre des Transports, Léon Armel Bounda Balonzi ainsi que de l’administrateur-directeur général de la Comilog, Léod-Paul Batolo et du délégué général du groupe Eramet au Gabon, Gaëtan Halna du Fretay que s’est déroulée cette rencontre qui avait pour objectif d’évoquer les activités des deux filiales du géant français.

Au cours de cette rencontre Christel Bories décliné les progrès réalisés par les deux entreprises et qui se sont illustrés par une production dense et un trafic accru, malgré le contexte difficile lié à la Covid-19. D’après le PDG d’Eramet, ces progrès traduisent le succès de la stratégie définie par les deux entreprises afin d’accroître la production, mais également au partenariat constructif entre l’Etat gabonais et Eramet.

Dans le même élan, elle a fait part au chef du gouvernement des ambitions du groupe pour l’année à venir et qui devrait permettre non seulement d’accroître la production de la Comilog mais aussi d’augmenter, en toute sécurité, le trafic de la Setrag. À cet effet, Christel Bories n’a pas manqué de « saluer le partenariat constructif entre l’Etat gabonais et le groupe Eramet ».