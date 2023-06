Gabon-Chine : du matériel audiovisuel offert à la HAC pour la couverture des élections

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 15 juin dernier le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) Germain Ngoyo Moussavou a réceptionné un important don des mains de l’ambassadeur de Chine au Gabon Li Jin Jin au siège de l’institution. Des outils qui permettront aux hommes et femmes de médias de couvrir aux mieux les élections législatives, municipales et présidentielle à venir.

C’est dans l’optique de soutenir le gouvernement gabonais pour les échéances électorales à venir que la République populaire de Chine a procédé à la remise de ce don. Un action qui se veut être un pont entre la Haute Autorité de la Communication et le Conseil des Affaires d’État de l’Empire du milieu. En effet, cette dernière est chargée des questions de régulation de la communication.

Du matériel offert pas la Chine à la HAC pour la couverture des élections

Composé essentiellement de matériel d’informatique et d’audiovisuel, notamment des ordinateurs portables, des caméras, des cartes mémoire, des appareils photo numériques et bien d’autres, ce don s’inscrit dans la volonté du gouvernement chinois d’accompagner le Gabon dans la médiatisation des élections.

Grace à cet apport, les hommes et femmes de média pourront exécuter leurs différentes tâches en temps et heure, et ce, sur toute l’étendue du territoire gabonais. La remise de ce matériel est donc une réponse aux promesses formulées par la Chine lors de la rencontre inaugurale le 24 mai 2023. Au cours de cette première entrevue, les deux personnalités avaient échangé sur l’élargissement des liens en matière de régulation des médias.

L’ambassadeur de la Chine a tenu à rassurer le patron de la Haute autorité de la communication sur les avancées du dossier devant lier les régulateurs. Pour sa part, Germain Ngoyo Moussavou a remercié et salué son hôte Li JinJin pour la promptitude avec laquelle son pays a répondu à la sollicitation du régulateur de la presse au Gabon.