Gabon: Chimène Ayito prend les rênes d’Okoumé Capital

Filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (Fgis), le Fonds Okoumé Capital vient de changer de main. Dirigé depuis sa création par Edgard Mfouba, ce fonds dédié au financement et à l’accompagnement des PMEs sera désormais dirigé par Chimène Ayito, ancienne Directrice Tax & Legal et Quality Risk Leader chez Deloitte, qui a notamment été responsable de la gestion d’un portefeuille de plus de 90 sociétés des secteurs public et privé.

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié le 30 juillet dernier par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (Fgis). Alors qu’il se murmurait depuis plusieurs semaines qu’Edgard Mfouba allait céder son fauteuil, c’est désormais chose faite et c’est sur Chimène Ayito que s’est porté le choix du conseil d’administration. Il faut dire que cette ancienne Directrice Tax & Legal et Quality Risk Leader chez Deloitte a le profil du poste pour cette filiale du Fonds dédiée au financement et à l’accompagnement des PMEs.

En effet, responsable de la gestion d’un portefeuille de plus de 90 sociétés des secteurs public et privé durant son passage chez Deloitte, sociétés pour lesquelles elle a d’ailleurs mis à profit son expertise juridique, la nouvelle directrice générale d’Okoumé Capital semblait taillée pour ce poste. Elle devra donc désormais, mettre en œuvre la « nouvelle stratégie au service des champions de la diversification de l’économie gabonaise ».

Réagissant à cette nomination, Chimène Ayito a indiqué être « enthousiasmée de rejoindre Okoumé Capital et de mettre mes compétences au service du développement d’un tissu économique robuste au Gabon ». Des propos soutenus par Akim Daouda, ADG du FGIS, qui a pour sa part souligné le fait que « ce recrutement venait renforcer le senior management du FGIS et de ses filiales, tout en s’alignant avec la culture d’excellence que le Fonds souhaite développer en interne ».

Doté d’une enveloppe de plus de 20 milliards de FCFA, bras séculier de l’exécutif en matière de financement des PMEs, Okoumé Capital dont l’ambition depuis la création s’articule autour de la consolidation et la diversification de notre économie, aura donc désormais à sa tête une équipe pluridisciplinaire. Toute chose qui devrait à moyen terme, renforcer l’idée d’un développement inclusif, en créant des champions nationaux.