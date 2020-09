Gabon: chiffre d’affaires en hausse de 8% pour la SCG-Ré

Consécutivement au regain d’activité enregistré en 2019 par le secteur des assurances au Gabon avec un chiffre d’affaires de près de 100 milliards de FCFA, la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) a vu son chiffre d’affaires croître au terme de l’exercice 2019. Dans ce contexte, l’entité dirigée par Dr. Andrew Gwodog affiche un chiffre d’affaires de 14 milliards de FCFA en glissement annuel.

En hausse de 5% en 2018 à 12,88 milliards de Fcfa, le chiffre d’affaires de la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) s’est encore apprécié. Comme le révèle un communiqué de l’entité dirigée par le Dr. Andrew Gwodog, celui-ci a représenté 14 milliards de FCFA au terme de l’exercice 2019 sous l’impulsion notamment d’un résultat technique en hausse de 42%.

En effet, profitant du regain d’activité enregistré en 2019 par le secteur des assurances au Gabon avec un chiffre d’affaires qui a culminé à près de 100 milliards de FCFA, la SCG-Ré a su tirer son épingle du jeu avec un résultat d’exploitation en hausse de 1919% à 929 millions de FCFA et un résultat social en hausse de 3672%.

Créée le 22 février 2012 à l’initiative de l’Etat gabonais et des sociétés d’assurance du Gabon, la SCG-Ré affiche donc après 7 ans un bilan élogieux dans le quatrième (4ème) marché de la zone CIMA. On notera également la baisse de 20% des charges de sinistres et la hausse de 9% des commissions payées qui se sont établies à 2,2 milliards de FCFA pour un total bilan de 32 milliards de FCFA.