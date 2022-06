Gabon: Charles M’Ba prêt à se mettre au service de la République aux côtés d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 28 juin 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais du bord de mer l’ancien ministre délégué aux Finances Charles M’ba. En exile depuis 2016, ce dernier a répondu favorablement à l’appel lancé par le président de République soulignant sa volonté de se mettre résolument au service du pays.

Après Jean Eyeghe Ndong, Frederic Massavala et plus récemment Jean Norbert Diramba et Jean Pierre Doukaga Kassa, Ali Bongo Ondimba vient encore de marquer un grand coup politique. C’est du moins le sentiment qui ressort après la rencontre avec l’ancien sénateur du département du Woleu repondant répondre favorablement à la main tendue du Président de la République.

Si cette rencontre a suscité un tollé auprès d’une frange de l’opposition, l’homme politique, au sortir de cette audience a tenu à expliquer les raisons de ce choix. « J’ai compris que ce qui importait au chef de l’État, c’est le développement de notre pays. Or, le développement, c’est l’amélioration des conditions matérielles et morales des populations, et c’est un projet qui m’intéresse, qui me concerne et auquel je suis toujours disponible pour participer », a-t-il déclaré.

Soucieux de prendre une part active dans le développement du pays l’ancien ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation du Gabon de 2006 à 2009, s’est dit prêt à se mettre au service de son pays en vue de développer et d’améliorer aux côtés du Chef de l’Etat le quotidien de ses compatriotes.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris