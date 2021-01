Gabon: chaîne de solidarité pour venir en aide à Nazaire Mpiga paralysé depuis 3 ans

Face à la détresse de Nazaire Mpiga, gabonais la cinquantaine révolu en situation de paralysie depuis 3 ans suite à un accident d’abattage l’equipe du magazine Thermo Mètre diffusé sur les antennes de Radio Gabon a décidé de venir en aide à ce compatriote qui traîne son spleen à Franceville allongé sur son lit de malade. Une aide qui consiste au lancement d’une chaîne de solidarité et dont tes contributions sont attendu via le numéro Airtel money à 074 75 09 71.

Des coups, Nazaire Mpiga en a pris durant sa longue carrière dans l’abattage d’arbres. Si les blessures involontaires et autres courbatures ont ponctué sa période d’activités, la paralysie qu’il traîne depuis 3 ans déjà est plus que préoccupante. Et ce, depuis son dernier accident qui a définitivement sonné la fin de sa noble carrière.

Seulement, les charges inhérentes à son rétablissement excèdent largement ses maigres revenus, qui dépendaient, pour la plupart, de son activité d’abattage d’arbres. Inapte, Nazaire Mpiga est quasiment abandonné à Franceville sur un matelas. C’est donc animé d’un élan solidaire que Radio Gabon par l’entremise de son magazine Thermo Mètre a décidé de lancer une chaîne de solidarité.

L’objectif visé est de récolter le maximum de sous pour une prise en charge optimale de ce chef d’une famille de 5 enfants qui est condamné à réaliser ses besoins physiologiques primaires sur place. Pour y parvenir, un numéro de dépôt Airtel Money a été mis en place. Il s’agit du 074.75.09.71.

À défaut, les bienfaiteurs sont priés de se rendre au bureau des communiqués de la maison Georges Rawiri sise au Boulevard triomphal Omar Bongo. « Le bilan de cette chaîne de solidarité se fera en présence d’un huissier de justice le samedi 16 janvier 2021 de 10 à 12h30 dans le magazine La grande famille », a précisé l’un des animateurs de cette émission de Radio Gabon.