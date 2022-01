Gabon: chaîne de solidarité pour la slameuse Arielle en attente d’une greffe de poumon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le collectif What’Slam et le média XXL au Mic ont lancé un appel à contribution en faveur de la slameuse gabonaise Arielle. Cette compatriote dans la fleur de l’âge est actuellement sous assistance respiratoire au Centre hospitalier d’Angondjé. Une occasion de donner une chance de vivre à autrui en témoignant sa solidarité.

Arielle compatriote la vingtaine révolue et championne de slam du Gabon pour l’année 2012 est une jeune fille actuellement sous assistance respiratoire en attente d’une greffe de poumon. N’ayant pas de revenus financiers lui permettant de prendre en charge sa maladie, la jeune fille a, par l’entremise du collectif What’Slam et XXL au Mic, appelé à la bienveillance des compatriotes.

Ainsi, What’Slam et XXl au Mic ont mis en place dans ce sens un appel à contribution pour toutes personnes désireuses d’effectuer un don financier. Par amour de son prochain, ils donnent l’opportunité aux plus faibles de se faire entendre en relayant l’information jusqu’aux potentiels donateurs.

Que le plus fort soutienne le plus faible comme le recommande les saintes écritures. Pour toutes contributions et informations supplémentaires, veuillez contacter le 241 077 90 05 61 / 076 22 05 55 et le 074 077 54 32 85 (airtel money) ou sur yoellaokenkali91@gmail.com pour le Paypal.