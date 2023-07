Gabon-Centrafrique : signature d’un accord de coopération militaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

En marge de la 23ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Ceeac) qui s’est tenue le samedi 1er juillet dernier, le Gabon et la République centrafricaine ont signé un accord militaire. Ainsi, cet accord permettra un renforcement de la coopération entre les deux pays.

Ce sont des mains de la ministre gabonaise de la Défense Félicité Ongouori Ngoubili et de son homologue centrafricain Rameaux Claude Bireau que cet accord a été paraphé, ce en présence des chefs d’État des deux pays, le Gabonais Ali Bongo Ondimba et le Centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Une signature qui s’inscrit indubitablement dans le cadre du renforcement des relations entre ces deux pays d’Afrique centrale.

Selon le communiqué de la présidence de la République, cet accord devrait permettre de renforcer les capacités des forces armées des deux pays et favoriser une coopération étroite en matière de sécurité régionale. Il couvre plusieurs domaines, notamment l’éducation, la formation et l’instruction militaires, la santé militaire, l’exercice militaire, la communication et systèmes d’information, ainsi que la question du genre et le rôle de la femme dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Selon la présidence centrafricaine, « cet accord avec le Gabon vient renforcer cette dynamique positive et témoigne de l’engagement des deux nations à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région ». Il faut rappeler qu’en août 2022, le président gabonais avait reçu son homologue centrafricain avec comme sujet de discussion la mise en œuvre d’un protocole d’accord de défense entre Libreville et Bangui. Profitant de cette occasion, Faustin-Archange Touadéra en avait le Gabon pour le rôle qu’il a joué au conseil de sécurité de l’ONU lors d’un vote sur la levée de l’embargo sur les armes en faveur de l’armée centrafricaine.