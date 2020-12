Gabon: Centr’Affaires et l’Etat assignés en justice pour détournement

C’est par le biais d’un communiqué de presse que le cabinet de maître Anges Kevin Nzigou a annoncé avoir assigné en justice par une plainte, les responsables de Centre d’Affaires dont monsieur Olivier Vesmare. Une plainte pour vol et détournement dans le cadre de l’affaire de la société Sericom Gabon du Groupe Santullo dont il est du reste l’avocat.

Alors que les suites de l’affaire mettant scène la société Sericom Gabon du Groupe Santullo, son mandataire l’opposant et président du PLC Nicolas Nguema du reste en garde à vue au B2 depuis plus de 2 semaines penchait vers la possible interpellation de l’avocat engagé maître Anges Kevin Nzigou, conseil du groupe Santullo, c’est finalement, le dernier cité qui a contre attaqué en déposant une plainte contre les responsables de Centre’Affaires.

Des responsables qu’il accuse de Vol et de détournement du matériel appartenant à la société dont il est l’avocat. « Ce vendredi 18 décembre 2020 au nom et pour le compte de la société Sericom Gabon du Groupe Santullo, j’ai déposé une plainte pour détournement et complicité de vol contre les responsables de Centre Affaires et notamment Monsieur Olivier Vesmare », a-t-on pu lire.

Ledit communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, précise en outre que « Les éléments adressés au Procureur établissent sans ambage l’implication d’Olivier Vesmare dans la disparition des engins d’une valeur de plus de deux milliards au détriment de la société Sericom et de l’Etat gabonais (Droits de Douane) ».



Tout en souhaitant que la justice gabonaise fasse preuve de partialité et d’objectivité, maître Anges Kevin Nzigou n’a pas manqué de souligner qu’il espère que « cette procédure appelle la fermeté des autorités de poursuites, la société Sericom Gabon réclame l’application juste et rigoureuse de la loi », a-t-il indiqué.