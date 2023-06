Gabon : célibat, comment faire face à la pression sociale ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le célibat, cet état légal d’une personne qui est en âge de vivre en couple ou d’être mariée, est mal perçue dans la société. Pour tenter de changer ce statut matrimonial, plusieurs individus des deux sexes subissent une pression sans pareille initiée par leurs familles. GMT vous donne des astuces devant vous permettre de la surmonter.

En terre gabonaise, le mois de juin ne marque pas seulement le début de la saison sèche. C’est le début de la saison des mariages. En effet, à cette période de l’année, l’on enregistre une série de célébrations matrimoniales. Si les heureux élus vivent le moment le plus important de leur vie, ce n’est pas le cas pour ceux qui n’en aspirent pas encore.

C’est le cas des jeunes femmes en âge de faire le grand pas. Ces dernières sont assiégées par une kyrielle de questions sur leurs intentions. « Quand vas-tu nous présenter quelqu’un ? À quand ton tour ? ». Des interrogations qui finissent par mettre mal à l’aise. Et pour cause, des comparaisons sont toutes trouvées.

Une pression psychologique à cause du célibat

Pour ceux qui ont fait le choix du célibat, leur vision de la vie est souvent remise en cause. Et pour cause, le commun des africains juge anormal le fait de ne pas avoir le mariage comme finalité ultime. Et ce, que vous ayez réussi votre vie. Les entrepreneures sont les cibles favorites de ces remarques péjoratives.

Certaines réflexions sont vraiment très dures. En effet, des critiques véhémentes sont faites à l’encontre de celles et ceux qui s’estiment à l’aise dans leur peau sans situation maritale. Les avis d’autrui peuvent constituer une source supplémentaire de stress social. Dans la quête désespérée de solutions promptes, ces dernières ont très souvent recours aux charlatans et hommes de Dieu. L’objectif étant de rompre avec ce qu’elles vivent au quotidien.

Quelques astuces pour y faire face

Si répondre à ces questions vous embarrasse, vous pouvez tout simplement aborder d’autres sujets. Vous êtes en droit de ne pas parler de votre vie sentimentale, n’en culpabilisez pas. Si jamais vous souhaitez répondre, faites-le sans vous perdre en justification.

À celles qui attendent le bon, il est conseillé d’apprécier pleinement les autres types de relation. Il s’agit pour vous de vous épanouir en famille et en amitié. Entourez-vous de gens qui vous comprennent et qui ne vous font pas vivre cette période comme une punition de l’univers.

Enfin, ne vous laissez pas déstabiliser par les opinions des autres. Il est important dans ces moments de se souvenir de ses objectifs et de rester focalisé sur ces derniers. Si la vie de couple n’est pas ce que vous envisagez à cette étape de votre vie ou si vous ne l’envisagez tout simplement pas et bien qu’il en soit ainsi.