Gabon: célébration des 40 ans de la Fête de la Musique du 21 juin au 30 juin 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 21 juin au 30 juin 2022, le ministère de la Culture et des Arts organise les 40 ans de la fête de la musique au Gabon. Occasion pour les populations de célébrer cet événement autour d’une pluralité d’artistes lors de plusieurs concerts populaires.

Le ministère de la Culture et des Arts organise la 40ème édition de la fête de la musique qui se tiendra du 21 au 30 juin 2022. L’événement se déroulera en trois parties notamment le 21 juin à l’esplanade de Gabon Télévisions, 26 juin esplanade de SETRAG et le 30 juin au rond point de Nzeng ayong. De ce fait, les populations gabonaises y sont conviées.

En effet, depuis la dernière célébration qui s’est déroulée en 2020 via les réseaux sociaux en raison de la pandémie liée au Coronavirus et ce grâce à l’ingéniosité de plusieurs structures de production et de promotion artistique, cette fête n’avait pas fait l’objet de commémoration. Cette année, le ministère de tutelle a daigné mettre en place cet événement qui célèbre la diversité culturelle du Gabon bien que les dates retenues ne concernent que la capitale.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris