Gabon: célébration des 30 ans de la science à l’Institut français du Gabon

Ce mardi 09 novembre 2021, la salle Madeleine Renaud de l’Institut français du Gabon(IFG) a servi de cadre à la cérémonie des 30 ans de la fête de la science. Placé sous le thème « Eurêka ! L’émotion de la découverte », cet évènement réunit chaque année à la même période, curieux et adeptes de la science afin d’échanger autour de cette discipline.

Initiée il y a 30 ans par l’ancien ministre français de la Recherche et de l’espace, Hubert Curien, la fête de la Science est un événement phare et populaire, qui célèbre le partage des sciences. Un événement qui a été rehaussé cette année par la présence du directeur de l’Institut français du Gabon Bernard Klein, et du journaliste Boursier Tchibinda.

C’est donc au sein de l’institut français du Gabon que s’est déroulé cet événement sous le thème « Eurêka ! L’émotion de la découverte ». Cette manifestation d’envergure internationale a pour vocation d’abolir la distance entre les chercheurs et le grand public et permettre d’abattre les cloisons entre la science et la société. Une initiative qui permet de démontrer que la connaissance n’est pas un domaine réservé à certains.

Ainsi, durant deux semaines, du 5 au 20 novembre 2021 de nombreux événements gratuits seront dédiés à la culture scientifique. Lesquels seront organisés à l’Institut français du Gabon, au musée national de Libreville et au lycée Blaise Pascal. Notamment, des conférences, des expositions, des expériences immersives et des ateliers. Une aubaine pour le Gabon de vulgariser ses découvertes et avancées dans le domaine de la science, lequel s’est doté en août 2015 de son Agence d’études et d’observations spatiales.