Gabon: Carrefour-Prix Import lance la Foire aux Vins 2022

C’est dans une atmosphère détendue et sobre que le magasin Carrefour-Prix Import, spécialisé dans l’importation et la commercialisation de produits de la grande distribution, a procédé, le jeudi 27 octobre dernier, au lancement de de la Foire Aux Vins 2022. Un événement qui s’étendra jusqu’au 4 décembre 2022 et qui donnera l’occasion aux amoureux des bons crus de découvrir les meilleurs vins des régions françaises.

Après la réussite des précédentes éditions et une pause de deux années liée à la pandémie de covid-19, la Foire Aux Vins de Carrefour-Prix Import, redémarre sur des chapeaux de roue. Une nouvelle édition axée essentiellement sur les vins français de Bordeaux, de la Vallée du Rhône, de Bourgogne Beaujolais, de Provence Corse, de Loire et d’Alsace.

Stand de dégustation à la Foire aux Vins 2022 © D.R.

Au cours de cette cérémonie de lancement, qui a réuni plusieurs vinophiles, ces derniers ont eu droit à l’organisation d’une série de dégustation avec en entrée une coupe de Crémant de Bourgogne Moillard, mais aussi du Châteaux les Moynards, du Clarendelle, du Château Saint Robert en passant par La Baume Viognier. La soirée a également été agrémentée par l’organisation d’une tombola et la remise de lots.

Pour le directeur général adjoint de Carrefour-Prix Import, Jean-François Azzi, l’objectif est de proposer une panoplie de vin avec l’opportunité pour la clientèle « d’acheter du vin des promotions intéressantes sur la base d’une large variété de gamme de vin français aux prix intéressants ». « Comme nous sommes spécialiste des vins et des alcools, La Foire aux vins c’est pour nous l’occasion de partager cette passion avec tout le monde. C’est-à-dire même des vins qui sont normalement un peu plus chère bénéficie de promotion intéressante qui permet à tout le monde de goûter et d’apprécier la variété et la diversité des vins proposés par les régions françaises », a-t-il relevé.