Gabon: Canal+ store d’Angondjé fait peau neuve

Ce vendredi 1er avril 2022, CANAL+ Gabon a officiellement dévoilé le nouveau visage de sa boutique d’Angondjé dans la commune d’Akanda, aménagée pour offrir une meilleure expérience d’achat à la clientèle. Très bientôt c’est son store d’Owendo qui devrait bénéficier de ce vaste programme de rénovation des stores de Canal+ Gabon.

La boutique de Canal+ Angondjé, sise à quelques encablures de l’entrée de la première cité, ouvre à nouveau ses portes après plusieurs mois de travaux entrepris. L’espace aménagé se veut désormais immersif et plonge les potentiels clients dans une véritable expérience télévisuelle.

Design chic et lumineux, espace accueillant moderne et plus cozy, rehaussé par des dispositifs plus tactiles, à l’air du temps, l’opérateur de création et de diffusion des contenus de produits télévisés n’a ménagé aucun effort pour permettre à sa clientèle de vivre dans une autre dimension, la qualité des contenus.

Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir, dès l’entrée du store, un design graphique aux couleurs du Gabon. L’espace accueil client est doté de comptoirs épurés. Une table d’expérimentation vous permettra de découvrir l’application Canal+ et son usage aussi bien sur tablette, smartphone que sur un PC. Un panneau numérique des actualités vous met au fait des programmes inédits de Canal+.

Selon la directrice des ventes de Canal+ Gabon, Astrid Dumaire, « une autre boutique pourrait subir les mêmes transformations très bientôt dans la commune d’Owendo ». Celle-ci devrait constituer la 3ème boutique rénovée de Canal+ au Gabon, dans le cadre de son programme de rénovation de ses stores dans le pays.