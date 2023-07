Gabon : CANAL + présente son programme solidaire 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les locaux de l’immeuble GML ont servi de cadre à la présentation du programme solidaire de CANAL + intitulé « Canal + impact » le vendredi 30 juin 2023. Une incarnation des engagements sociétaux de l’opérateur d’audiovisuel à travers Canal + University, Orphee et 1 mois 1 Cause, en faveur de la montée en compétences, de l’accès à l’éducation et l’amélioration du quotidien de toutes et tous.

C’est dans le cadre de leur responsabilité sociétale d’entreprise que Canal + a décidé de rassembler ces différentes actions dans ce programme. L’acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma a pour objectif d’élever ses engagements sociétaux au cœur de la stratégie d’entreprise. Ce à travers ce projet solidaire en Afrique qui regroupe l’ensemble des actions engagées autour du partage.

En effet, selon le directeur de Canal+ Gabon Edoh Signon, l’idée était de regrouper toutes les actions « que nous menons depuis toutes ses années en seul levier qui est Canal + impact ». Le programme compte trois piliers. Il s’agit de Orphée, « traite de tous qui est orphelinat ». Il faut dire que l’opérateur économique apporte à ces structures d’accueil un grain de soleil.

Une vue de l’assistance © GMT

En matière de d’installation de salle multimédia. Concernant 1 mois une cause, des campagnes de sensibilisation sont diffusées à l’antenne et menées conjointement avec des ONG. On note des causes comme la protection de l’environnement, les questions de santé publique, l’égalité des droits ou encore la lutte contre les discriminations pour ne citer que ceux-là.

Canal + University comme pilier d’accompagnement

S’agissant de Canal+ University ce pilier sert d’accompagnement « nous accompagnons tous les acteurs qui sont dans notre écosystèmes à travers des formations de JRI et pas que nous accompagnons également les acteurs dans les métiers de l’actorat ». Il faut souligner que plusieurs journalistes et acteurs culturels du pays ont bénéficié de ce programme.

D’après le patron de Canal+ Gabon pour bénéficier de ce programme, il suffit de « nous contacter et nous effectivement en fonction de votre projet, on regarde dans ces trois piliers que nous avons dans Canal+ Impact » a-t-il martelé.