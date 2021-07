Gabon: Canal+ offre une formation sur le cinéma à une vingtaine de jeunes acteurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Canal+ Gabon a pour la 7ème fois consécutive, renouvelé son partenariat avec les Sambas Professionnels en offrant gratuitement une formation sur les techniques de l’actorat au cinéma à plus de 20 acteurs gabonais amateurs et confirmés. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de l’opérateur de distribution et de création de contenus de programmes télévisés de développer le paysage audiovisuel gabonais.

Cet atelier était animé par Serge Abessolo et Van Mabadi, des acteurs bien connus du paysage cinématographique gabonais. Il fait partie du programme de formation Canal+ University, un outil d’aide au secteur de l’audiovisuel en Afrique mis en branle par Canal+ International lancé il y a deux ans.

Sous le thème « Comment être un bon acteur », l’objectif était de doter les participants des outils de maîtrise des techniques de l’actorat. Il s’agissait en effet de les édifier sur les techniques d’apprentissage du texte, la maîtrise de la rythmique et des intonations, l’exercice de style et la gestion des émotions. Des modules considérés aussi par Van Mabadi, acteur gabonais connu sous le nom de Braddock, comme les fondamentaux d’un bon acteur.

« L’actorat étant un métier, savoir dire un texte, connaître les techniques d’apprentissage d’un texte au cinéma, et le scénario sont les qualités d’un bon acteur. Si tu ne sais pas comment apprendre ton rôle, tu passes à côté », a-t-il indiqué. A en croire Canal+ Gabon interrogée sur la pertinence d’une formation, « l’idée est de constituer un vivier d’acteurs bien formés pour nourrir les prochaines productions locales diffusables sur Canal+ ou sur A+ ».

On apprend par ailleurs que, au vu de l’engouement suscité par cet atelier, les apprenants ont initié un projet de série dont l’écriture va démarrer dans les prochains jours.