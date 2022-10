Gabon: CANAL+ met les petits plats dans les grands pour «Le Bachelor»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 14 octobre 2022, le Milano Love a servi de cadre aux festivités de lancement de la nouvelle émission de télé-réalité « Le Bachelor » produite par Canal+. Laquelle sera diffusée dès le 15 octobre 2022 sur la chaîne Canal+ Pop à partir de 20 heures. A cet effet, les téléspectateurs pourront suivre les aventures d’un homme et de 20 femmes célibataires à la recherche de l’amour.

Une vue de la prestation donnée par la compagnie de danse © GMT

Présentée par l’actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, la première version africaine francophone du Bachelor s’invite chez vous via le petit écran dès le 15 octobre prochain sur Canal+ Pop à partir de 20h30. De ce fait, les passionnées de télé-réalité pourront effectuer un voyage à travers l’amour, le romantisme, les intrigues et autres thématiques qui seront au cœur de ce programme.

Bryhanna, l’une des candidates lors de son arrivée à la soirée © GMT

En effet, « Le Bachelor » compte 10 émissions au cours desquelles, il y aura un jeu de séduction entre un homme séduisant et célibataire et 20 candidates panafricaines. Au fil des épisodes le beau jeune homme découvrira et échangera avec les différentes femmes puis procèdera par élimination jusqu’à ce qu’il trouve l’élue de son cœur autrement dit la prétendante finale.

Il faut souligner que chaque épisode se conclut avec la cérémonie de la rose coordonnée par le bachelor qui proposera une rose à la jeune femme qu’il souhaite voir rester dans l’aventure et celles qui n’en reçoivent pas sont éliminées peu à peu afin d’aboutir à une proposition de fiançialles à la prétendante de choix au terme de l’émission.