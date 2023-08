Gabon : CANAL+ lance un appel à candidatures pour 4 mariages pour une lune de miel

Ecouter cet article Ecouter cet article

CANAL+ Gabon a procédé au lancement d’un appel à candidature sur sa page Facebook le lundi 21 août 2016 pour l’émission 4 mariages pour une lune de miel. Une invitation à l’endroit des couples qui souhaitent s’unir entre le 23 septembre et le 14 octobre 2023 au Gabon.

C’est dans le but de divertir ses abonnés que CANAL+ remet au goût du jour l’une des ses meilleures émissions. Cet appel s’inscrit dans le cadre de la volonté de cet opérateur de donner une chance aux futures mariées de décrocher une incroyable lune de miel à Dubaï. Les postulants devraient donc proposer leur candidature jusqu’au 28 août 2023 à l’adresse mail https://zfrmz.com/e72uj2TNDX5xgNthR0Pp.

Une opportunité de rêve

En effet, les couples retenus auront alors le privilège de participer à l’émission. Mais également de voir le plus beau jour de leur vie diffusé sur les chaînes Canal+. Ce dans tout le continent. Une opportunité offerte à tous pour remporter une superbe lune de miel gratuitement à Dubaï. Il faut dire que les mariages coutumiers sont également pris en compte dans cette compétition.

4 mariages pour une lune miel est une émission qui met en compétition chaque semaine 4 mariages pour remporter la lune de miel de leur rêve. Pour la prochaine saison, le Gabon, la RDC, le Cameroun et d’autres pays d’afriques seront en confrontation. Des mariages où l’amour et le glamour côtoient rivalités et tensions. Produite par Canal+, cette téléréalité est diffusée exclusivement sur la chaîne Canal+ Pop.

Quels sont les critères retenus durant la compétition ?

La robe de la mariée, le repas et l’ambiance, l’ouverture du bal sont les critères sur lesquels les mariés seront jugés. La moitié dans la moyenne globale dépendra de la note des mariés. L’autre moitié de la note dépendra de la wedding planneur Astou Djamat-Dubois. Cette dernière apportera son expertise sur l’ensemble de l’organisation des cérémonies.

Au terme de l’émission, la wedding planneur rencontrera les 4 mariés pour faire un bilan sur l’organisation de leurs noces. Notons que le marié qui sortira de la voiture remportera la lune de miel avec son épouse.