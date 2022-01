Gabon: Canal+ lance l’offre «la CAN au cœur»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse organisée le lundi 10 janvier dernier que le Canal+ Gabon a procédé au lancement officiel de sa nouvelle offre dédiée à sa fidèle clientèle. Dénommée « La CAN au cœur », cette initiative du diffuseur officiel de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Total Energies Cameroun 2021, vise à permettre aux férus du ballon rond de vivre des moments uniques à haute qualité mais à moindre coût.

C’est quelques heures avant l’entrée en lice des Panthères du Gabon dans la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Total Energies Cameroun 202, que Canal+ Gabon a entretenu la presse locale et internationale sur sa nouvelle offre dénommée « La CAN au cœur ». Occasion pour la Directrice générale de ladite société de préciser l’intérêt d’une telle initiative. « C’est important pour Canal+ de faire vivre les émotions à tous nos abonnés. Le concept la CAN au cœur c’est leur dire qu’ils sont au cœur de cet événement important », a indiqué Sana Sionne.

L’ancien international Gabonais Paul Ulrich Kessany et la Directrice Générale de Canal+ Gabon Sana Sionne © GMT

Poursuivant son propos, la première responsable de Canal+ Gabon a annoncé la couleur. « Nous nous engageons à faire vivre en intégralité les 52 matchs et ce, à travers nos magazines spéciaux et nos experts football », a indiqué Sana Sionne. Pour sa part, Chrismain Babala, responsable de la Communication, est revenu sur le dispositif exceptionnel qui a été mis en place par Canal+ Gabon. Ainsi, il est dorénavant possible d’acquérir un décodeur Haute définition (HD) à seulement 1000 FCFA avec installation offerte à partir de la formule évasion à l’abonnement.



Pour ce qui est des abonnés Canal+, ils pourront bénéficier de 15 jours offerts à Tout Canal+. Et ce, quelle que soit la formule à laquelle ils sont abonnés. Des offres inédites qui n’ont pas laissé indifférent Paul Ulrich Kessany, ancienne gloire des Panthères du Gabon. « Je remercie Canal+ Gabon pour la chance qu’ils offrent aux plus démunis de pouvoir communier avec tout le monde lors de cette fête du football », a-t-il déclaré. Notons que Canal+ a mobilisé une équipe dédiée à l’ouverture de compte MyCanal afin de permettre à ses abonnés présents d’être connectés depuis leurs smartphones. Une expérience inouïe !