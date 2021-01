Gabon: Canal+ lance le projet «Orphée» pour l’éveil et le divertissement des orphelins

L’opérateur de distribution et création de contenus de programmes télévisés Canal+ Gabon, filiale de Canal+ International, vient d’annoncer le lancement de son projet dénommé « Orphée ». Un projet visant à doter les orphelinats ou associations d’accueil des orphelins en Afrique, d’une offre télévisuelle spécifique et du matériel nécessaire pour la réception des produits Canal+. Au Gabon, c’est l’orphelinat La Maison de l’Espérance qui a donné le ton de cette action solidaire ce jeudi 28 janvier 2021.

Acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma, Canal+ élève ses engagements sociétaux au cœur de sa stratégie d’entreprise. Ainsi, Canal+ International a initié en association avec ses filiales sur le continent africain un projet dénommé « Orphée ». Celui-ci consiste à doter des orphelinats et des établissements ou associations d’accueil de jeunes orphelins, d’une offre télévisuelle spécifique et du matériel nécessaire pour sa réception. Objectif, donner un accès à l’éducation et au divertissement à des enfants fragilisés.

Au Gabon, c’est la Maison de l’Espérance, sise au quartier Soduco, qui a été le premier centre d’accueil d’enfants fragilisés à bénéficier de cette action solidaire ce jeudi 28 janvier 2021. La Maison de l’Espérance accueille plus d’une cinquantaine d’enfants en difficulté. Des enfants pour qui Canal+ Gabon a décidé d’apporter du sourire en offrant un espace d’éveil et de divertissement.





La Directrice générale de CANAL+ Gabon Sana Sionné remettant officiellement l’équipement TV au respnsable de La maison de l’Espérance Israël Ndoungou Ndoungou

Le projet comprend l’aménagement d’un espace dédié avec une identité visuelle chaleureuse (décoration murale et mobilier spécifique), la mise à disposition d’un téléviseur écran plasma, d’une parabole, d’un décodeur, d’un abonnement annuel à toutes les chaînes Canal+ renouvelable et des accessoires nécessaires à la réception de ses offres. Le projet, selon Canal+ Gabon, « sera développé progressivement dans d’autres centres d’accueil sur l’ensemble du territoire national ».