Gabon: Canal+ inaugure son Store La Poste

Ce lundi 22 février 2021, CANAL+ Gabon a procédé à la réouverture de sa boutique principale plus connue sous le nom de « CANAL+ Store La Poste », sise au Centre Ville, après plusieurs mois de travaux. Plus qu’une simple boutique, le nouvel aménagement dévoile un environnement chic dans un décor savamment orchestré.

Design chic et lumineux, mobilier moderne, zones expérientielles, tout l’esprit de la nouvelle boutique se retrouve dans cet espace de 100m² scénarisé autour de 4 zones distinctes. CANAL+ Store La Poste fait peau neuve pour proposer à sa clientèle une véritable expérience télévisuelle.

A l’entrée un espace « grand spectacle » doté d’un écran 4K offre une immersion télévisuelle haut de gamme dans un environnement high-tech mais dans un esprit « comme à la maison ». Cet espace permet de vivre dans une autre dimension, la qualité des contenus. La présentation des offres et des programmes des Bouquets CANAL+ est pointue et éclectique dans un décor savamment orchestré.

Au centre, l’espace « Accueil Clients » doté de comptoirs épurés et constitué d’une table d’expérimentation qui permet de découvrir l’appli myCANAL et son usage aussi bien sur tablette, smartphone, PC et tous les systèmes d’exploitation. La zone « Toutes Mes Passions » est dédiée à la présentation des contenus sous différentes thématiques (sport, cinéma, séries et divertissement).

Un dernier espace consacré aux abonnés à la formule TOUT CANAL+ présente également le programme de fidélité « Le Pack VIP ». Plus qu’une simple boutique, c’est tout un concept qui offre la possibilité de prendre le temps de se laisser inspirer et de plonger dans l’univers des usages avancés de la TV. Sur ce même modèle, Canal + annonce « qu’une autre boutique pourrait voir le jour au courant de l’année ».