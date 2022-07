Gabon: Canal+ inaugure la boutique Connexion+

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 7 juillet 2022, l’acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma, CANAL+ a procédé à l’inauguration de la boutique Connexion + services sise au quartier Louis de Libreville. Plus qu’une simple boutique, ce nouveau store propose une véritable expérience télévisuelle.

En effet, Connexion + Services offre aux usagers la possibilité de prendre le temps de se laisser inspirer et plonger dans l’univers des usages avancés de la télévision. Elle est conçue au nouveau merchandising PANAF de CANAL + et a pour objectif d’offrir à sa clientèle un magasin résolument plus moderne.

Ainsi les usagers auront l’occasion d’avoir accès dès l’entrée du magasin, à plusieurs espaces dédiés aux nouvelles technologies, qui permettent des mises en situation réelle. Il faut dire que la clientèle va bénéficier d’un cadre d’achat plus confortable et plus approprié à la découverte en direct des produits et services proposés par CANAL +.



D’autant plus que l’espace est doté de comptoirs épurés et constitué d’une table d’expérimentation qui permet de découvrir l’application CANAL+ et son usage aussi bien sur tablette, smartphone, PC et tous les systèmes d’exploitation. La zone « Toutes Mes Passions » est dédiée à la présentation des contenus sous différentes thématiques (Sport, Cinéma, Jeunesse).

