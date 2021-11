Gabon: CANAL+ déploie son projet «Orphée» à Port-Gentil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur majeur de la distribution des programmes télévisés en Afrique francophone, le Groupe Canal+ ne cesse de multiplier des actions dans le cadre de sa Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). C’est dans cette optique, que l’opérateur a initié le jeudi 18 novembre dernier en association avec ses filiales sur le continent africain un projet dénommé « Orphée ». L’objectif étant de donner un accès à l’éducation et au divertissement à des enfants fragilisés.

L’opérateur de distribution et de création de contenus de programmes télévisés, Canal+ Gabon, veut soutenir les initiatives relatives aux défis du secteur de l’éducation. Dans cette optique, le groupe CANAL+ va déployer son projet « Orphée ». Ainsi, l’entreprise s’emploie à doter des orphelinats et des établissements ou associations d’accueil de jeunes orphelins, d’une offre télévisuelle spécifique et du matériel nécessaire pour sa réception.

L’objectif visé étant de donner un accès à l’éducation et au divertissement à des enfants fragilisés en mettant en place plusieurs initiatives. Il s’agit notamment de l’aménagement d’un espace dédié avec une identité visuelle chaleureuse et la mise à disposition du matériel nécessaire à la réception des offres CANAL+. Avec du matériel composé d’un téléviseur écran plasma, d’une parabole, d’un décodeur et des accessoires.

Après la maison de l’Espérance en janvier 2021, le Centre Espérance et Mission d’Insertion encore appelé « l’orphelinat des garçons » de Ntchengué à Port-Gentil vient donc de bénéficier de cette action solidaire. Pour rappel, que ce soit en matière d’éducation, de sensibilisation de la jeunesse sur les facteurs de risque des cancers féminins, d’environnement, d’événements partenaires dans le cinéma, le sport et le business, Canal+ déploie chaque jour son énergie au service du bien-être quotidien de sa communauté, auprès de laquelle il s’est engagé.