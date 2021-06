Gabon: Canal+ au coeur de la promotion des talents de l’audiovisuel

Se définissant comme un partenaire du cinéma, le Groupe Canal+ s’est engagé depuis plusieurs années dans la promotion des talents africains. Au Gabon, l’opérateur de distribution et de création de contenus télévisés originaux s’est résolument engagé dans le soutien et l’accompagnement multiforme des acteurs de l’audiovisuel et du cinéma. Comme exemple, on pourrait citer la journaliste Wivine Ovandang ou le réalisateur Bob Inanga.

Canal+ Gabon mène depuis quelques années une véritable politique active de promotion et de développement des acteurs de l’audiovisuel gabonais. Ce soutien passe à la fois par un accompagnement financier à la production et surtout par une visibilité offerte par le groupe Canal+ International sur ses différents réseaux.

Créée en 2013, l’Afrique au Féminin par exemple est une initiative qui soutient, forme et met en lumière les réalisateurs et réalisatrices qui vivent en Afrique subsaharienne, afin pour ces derniers de devenir les futurs producteurs de contenus locaux. Au Gabon, ce projet a vu la participation en mars 2020 de Wivine Ovandang, laquelle a projeté en avant-première, lors de la journée internationale de la femme, son reportage « Une soeur pas comme les autres ».

Grâce à son programme de formation aux métiers de l’audiovisuel, Canal+ University, Canal+ Gabon a pu récompenser plusieurs lauréats gabonais. Vinci Obame Zé a pu bénéficier d’une formation professionnelle de journaliste reporter d’images au Bénin dès janvier 2021. Même son de cloche pour le réalisateur Bob Inanga, finaliste du projet humoristique « Rions+ » qui lui permit d’empocher un chèque de 500 000 FCFA.

A présent c’est au tour de Steve Anderson Bandzambi, tête d’affiche de l’émission Le Grand Mbandja, d’être porté sur les antennes de Canal+ à travers sa nouvelle émission intitulée: « Tenue de Soirée ». Un programme de divertissement 100% musical qui permet de « s’enjailler » à la maison en rassemblant toute la famille autour du meilleur de la scène africaine. Le deuxième numéro présenté le samedi 5 juin dernier par Steve Anderson Bandzambi a permis de retrouver l’artiste Meiway autour d’un show 100% Zoblazo.