Gabon: Canal+ au coeur de la Grande randonnée plage propre ce samedi 31 juillet

Premier acteur audiovisuel de la télévision payante en Afrique francophone et acteur engagé, Le groupe Canal+ multiplie les différentes actions liées à la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Dans cette optique, Canal+ Gabon annonce qu’il prendra part à la grande randonnée plage propre organisée ce samedi 31 juillet à l’Arboretum Raponda Walker. Objectif, lutter contre la pollution des plages et des mangroves.

L’opérateur de distribution et de création de contenus de programmes télévisés, Canal+ Gabon, veut soutenir les initiatives relatives aux défis environnementaux actuels. Ce samedi, l’entreprise joindra ses efforts à ceux de la plateforme environnementale et touristique « Destination Akanda », la Mairie d’Akanda et ceux de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) dans le cadre de la 1ère édition de « la grande randonnée plage propre ».

Selon le programme de cette activité, l’embarquement est prévu pour 7h30 précisément au Carrefour Cité des Ailes dans le 1er arrondissement de Libreville. Selon Gaël Nambo, le président fondateur de la plateforme Destination Akanda, le lieu de rassemblement est fixé à 9 heures au carrefour Santa Clara. Dans ce combat pour la préservation de la nature, toutes les actions sont les bienvenues. Et cela, le Groupe Canal+ l’a bien compris.

Pour rappel, que ce soit en matière de leadership féminin, de sensibilisation de la jeunesse sur les facteurs de risque des cancers féminins, d’événements partenaires dans le cinéma, le sport et le business, Canal+ déploie chaque jour ses énergies au service du bien être quotidien de sa communauté, auprès de laquelle il s’est engagé.