Gabon: Canada Energy Partners à l’assaut du secteur pétrolier 

C’est par le biais d’un communiqué publié sur le site spécialisé newswire.ca que la compagnie pétrolière canadienne Canada Energy Partners a annoncé la signature de deux lettres d’intention d’intention pour l’acquisition des actifs pétroliers et gaziers supérieurs, avec un producteur de pétrole basé au Gabon. Un accord qui marque un tournant supplémentaire dans le développement des activités de cette entreprise.

Spécialisée dans l’exploration et la mise en valeur du gaz naturel, cette entreprise ambitionne d’accroître sa présence au Gabon. C’est du moins le sentiment qui ressort après l’annonce par le président de Canada Energy Partners, Grant Hall de la signature de ces deux lettres d’intention qui concernent d’une part une société pétrolière privée basée au Royaume-Uni et d’autre part un producteur de pétrole privé et national basé au Gabon.

« Ces lettres d’intention sont les premières étapes de l’association de notre expertise technique avec des producteurs locaux pour acquérir des actifs précédemment identifiés et détenus par des sociétés pétrolières internationales au Gabon qui ont rationalisé leurs portefeuilles », a-t-il indiqué. Deux accords qui selon ce dernier s’inscrivent dans la volonté de l’entreprise d’établir des relations durables avec les professionnels de l’industrie pétrolière au Gabon.

A noter que Canada Energy Partners est toujours en négociation avec le gouvernement pour l’obtention d’un accord de partage des bénéfices liés au développement du bloc pétrolier de Konzi situé à une dizaine de kilomètres des côtes gabonaises et dont le potentiel est estimé à 600 barils par jour.