Gabon-Cameroun: Moussa Adamo délivre un message d’Ali Bongo à Paul Biya

Le weekend écoulé, le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a été reçu en audience par le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya en présence de l’ambassadeur du Gabon au Cameroun, Paul Patrick Biffot. En effet, le chef de la diplomatie gabonaise était porteur d’un message du président de la République Ali Bongo Ondimba, à son homologue camerounais.

C’est accompagné de Paul Patrick Biffot, ambassadeur du Gabon au Cameroun que le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo a été reçu au palais de l’unité d’Etoudi par le numéro un camerounais. Une audience qui a permis au membre du gouvernement de remettre en main propre au Paul Biya, un message de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Même si le contenu n’a pas été divulgué, nul doute que le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Cameroun a constitué la trame dudit message.

En effet, les deux Etats sont frontaliers, ce qui justifie les consultations régulières entre le Gabon et le Cameroun. Au sortir de cette audience, l’émissaire du président Ali Bongo Ondimba a signifié qu’il était porteur ‹‹ d’un message de fraternité, d’amitié, de complicité, je dirais, du président Paul Biya ›› avant de poursuivre en disant que ‹‹ c’est un message adressé à un chef de l’Etat, donc la teneur est exclusivement réservée au chef de l’Etat. Je suis heureux et content d’être là. La relation unique et particulière qui unit nos deux pays a été à l’ordre du jour ›› a conclu Michael Moussa Adamo.

Pour rappel, le Cameroun et le Gabon sont deux pays très proches du fait de certaines similitudes culturelles et entretiennent de vieilles relations bilatérales. Sans omettre le rôle important joué par les deux chefs de l’Etat dans la sous région. Cette visite fait suite aux nouvelles dispositions adoptées par la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) après les Etats généraux qui se sont tenus à Libreville du 30 au 1er septembre 2022. Aussi le président Paul Biya assure également la présidence du conseil des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEMAC.