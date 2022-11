Gabon: Camélia Ntoutoume met en garde les élèves auteurs des violences en milieu scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’affrontement survenu le vendredi 11 novembre dernier entre les élèves du Lycée technique national Omar Bongo ( LTNOB) et ceux du Lycée Paul Indjendjet Gondjout (LPIG) n’a pas manqué de susciter une réaction du ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq. Dans une publication sur sa page Facebook, cette dernière a tenu à mettre en garde les élèves auteurs de ces violences en milieu scolaire.

La problématique des violences en milieu scolaire est loin d’avoir été résolue. La preuve avec l’altercation qui s’est produite le vendredi 11 novembre entre les élèves du LTNB et du LPIG. Une situation qui a contraint le ministre de l’Education a donné de la voix afin de mettre un terme à ces agissements qui ternissent l’école gabonaise

Ainsi, face à la recrudescence des appels à la violence largement diffusés ces dernières 24 heures sur les réseaux sociaux, Camélia Ntoutoume Leclercq a tenu à ‹‹ à interpeller les élèves, les enseignants, les parents et toute la communauté éducative, à la prise de conscience individuelle et collective. ››. Dans le même ordre d’idée, le membre du gouvernement a rappelé que cette prise de conscience était d’autant plus importante, la jeunesse constituant l’épine dorsale de la société.



‹‹ Nous mettons tout en œuvre pour stopper cette manipulation des consciences afin d’éviter tout dérapage qui exposerait nos enfants négativement et dont les conséquences académiques et pénales pourraient détruire leur avenir. ››, a-t-elle conclu.