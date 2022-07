Gabon: Camélia Ntoutoume-Leclercq sur les chantiers du PISE

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 19 juillet 2022, le ministre de l’Education nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq s’est rendu sur les chantiers du programme d’investissement dans le secteur de l’éducation ( PISE ). Occasion pour cette dernière de prendre le pouls de l’état d’avancement des travaux de construction, de réhabilitation et d’extension des établissements scolaires dans le Grand Libreville.

Au cours de cette journée marathon, le membre du gouvernement a visité tour à tour le site de Ziwack à Bikélé qui comprend une école primaire en construction de 22 salles de classe; celui de Montalier Transfo; les CES Mabignath, Mandela et de l’école Publique du Bas de Gué-Gué. A cette occasion le ministre de l’Education nationale a pu s’imprégner de l’état d’avancement desdits travaux qui arrivent peu à peu à leur terme.

D’ailleurs, Camélia Ntoutoume-Leclercq a indiqué que les travaux seront livrés dans les délais et ce avant l’année académique 2022-2023. « En ce qui concerne les réhabilitations nous serons dans les délais, bien avant la rentrée des classes. Pour les extensions et les constructions, nous allons réaménager le calendrier de réception, mais nous avons beaucoup d’espoir pour que tous les établissements soient livrés à temps » a-t-elle déclaré.



Pour rappel, PISE vise l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire et secondaire à Libreville et Port-Gentil. Il devrait contribuer entre autres à la réduction du déficit en infrastructures scolaires et l’amélioration de la qualité de l’offre éducative et de la vie scolaire, en appuyant le ministère de l’Éducation nationale dans l’amélioration des conditions de scolarisation et d’apprentissage des élèves.