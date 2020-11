Gabon: Camélia Ntoutoume en visite d’inspection dans plusieurs établissements rénovés

C’est le vendredi 13 novembre dernier que la ministre déléguée à l’Éducation nationale a procédé à une visite d’inspection au sein de 9 établissements d’enseignement primaire sis dans le Grand Libreville. Pour Camélia Ntoutoume Leclercq, il s’est agi de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux engagés par le gouvernement pour faciliter la reprise des cours dans un format qui respecte les gestes barrières et l’application du nombre d’élèves à 60 au plus, par classe.

Le vendredi 13 novembre 2020 aura été une journée marathon pour la ministre déléguée à l’Éducation nationale Camélia Ntoutoume Leclercq. Puisque le membre du gouvernement accompagné du conseiller spécial du président de la République, des responsables des sociétés adjudicataires de ces marchés publics, Léandre Bouloubou, a sillonné 9 sites scolaires qui subissent actuellement des travaux de réhabilitation. Ainsi, de l’école primaire ENS B au Lycée technique de Bikélé en passant par les écoles publiques primaires d’Alénakiri, Akournam, Mindoubé, PK13 Bizango, l’heure était à la constatation.

En effet, Camélia Ntoutoume Leclercq a voulu toucher du doigt les avancements de travaux engagés au sein desdites structures scolaires pour une reprise des classes effective. « Nous avons à cœur que lorsque nos enfants viennent dans nos établissements, ils soient en sécurité », a-t-elle déclaré devant la presse locale. Avant de poursuivre son propos en mettant un accent particulier sur la prise en compte du protocole sanitaire. « La santé et l’Éducation n’ont pas de prix.[…] le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur avec tout notre staff, on est vraiment à pied d’oeuvre pour que nos enfants puissent repartir sereinement dans des écoles qui les protègent », a conclu la ministre déléguée à l’Éducation nationale.

La fin de cette tournée a été marquée par une session questions-réponses axée sur l’aspect sécuritaire mis en place dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon. Ce qui a amené la jeune ministre à rappeler le calendrier établi par le ministère. Notamment une reprise des cours progressive et par niveau. Lequel a débuté la semaine écoulée avec les apprenants du pré-primaire jusqu’à ceux en classe de 5ème année. Dès ce lundi 16 novembre 2020, ce sont les élèves du secondaire qui ont tour à tour emboîté le pas. D’ailleurs, Camélia Ntoutoume Leclercq a déjà annoncé que la visite d’inspection des travaux réalisés dans les collèges et lycées aura lieu cette semaine.

.