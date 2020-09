Gabon: cacophonie autour des notifications des résultats du baccalauréat

Alors que des milliers de candidats attendaient impatiemment leurs résultats du baccalauréat censés être rendus publics ce jour, seule une poignée d’entre eux a été notifiée via www.matriculebac.com. Seulement moins d’une heure après la diffusion de ces premiers résultats, le ministère de l’Education nationale a informé qu’il ne s’agissait que d’un essai et que les vrais résultats ne seront communiqués qu’à partir de 18h via SMSPUSH et 20h via les sites web et les applications mobiles.

Que se passe-t-il réellement autour de la proclamation des résultats du baccalauréat session août 2020? C’est la question qui taraude les esprits des élèves et de leurs parents. En effet, depuis la matinée de ce mercredi 2 septembre, des informations sur la disponibilité des résultats fusent sur la toile. Un engouement qui a poussé certains candidats à aller vérifier leurs notes sur les plateformes mises en place notamment www.matriculebac.com où plusieurs candidats ont pu voir leurs résultats avec des précisions sur les notes et les mentions clairement affichées sur la plateforme susmentionnée.

A ce propos, plusieurs images illustrant ces faits nous sont parvenues, diffusées par ceux qu’on peut considérer depuis ce matin comme des néo « bacheliers ». Malheureusement, moins d’une heure seulement après, des dysfonctionnements ont été constatés et les plateformes numériques sont tout à coup devenues inaccessibles. Dans la foulée, le ministère de l’Education a communiqué à ses partenaires devant assurer la publication de ces résultats que ces derniers apparus sur les sites n’étaient que des tests. Et que les premiers résultats seraient faux.

Plus intrigant, le ministère de l’Education nationale, par l’entremise de son directeur général Joachim Ondjila Ognele, a appelé les partenaires techniques au respect de l’ordre de diffusion des résultats du baccalauréat de la session 2020. A ce propos, l’autorité ministérielle révèle que les diffusions via SMS se feront de 18 h à 20 h. Quant aux autres procédés technologiques tels sites web et applications mobiles, il faudra attendre 20 h.

Un bien triste dénouement pour ces élèves qui ont pour certains acquis le statut de « bacheliers » avant que l’amateurisme des autorités compétentes ne vienne mettre dans le doute, le stress et l’angoisse, ces apprenants qui malgré eux, ont reçu leurs résultats avant le délai par la faute, serait-on tenté de dire, de Patrick Mouguiama-Daouda et de ses partenaires.