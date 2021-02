Gabon-Burkina Faso: vers un renforcement de la coopération dans l’agriculture, l’élevage et la diplomatie

Ce vendredi 26 février 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu au Palais Rénovation, avec le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré en séjour au Gabon dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. Occasion pour les deux hommes d’évoquer le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Ainsi, les deux chefs d’Etat ont passé en revue l’état de la coopération entre leurs deux pays, se fixant pour objectif de la réactiver, dans le cadre de la commission mixte dont la dernière session remonte à 2012. Au nombre des domaines susceptibles de faire l’objet d’une coopération l’Agriculture, l’Élevage, la Pêche, la Formation professionnelle et la Diplomatie.

« La présente visite, qui est marquée du sceau de la fraternité et de l’amitié entre nos peuples, nos gouvernements, et, personnellement, entre vous et moi, est une opportunité pour examiner et traduire en réalité le potentiel très important, qui consolidera notre relation bilatérale », a introduit le président du Faso, au cours du tête-à-tête avec le chef de l’Etat.



Outre les questions de coopération, Ali Bongo Ondimba et Roch Marc Christian Kaboré ont échangé sur l’actualité internationale et continentale de l’heure, les stratégies de riposte contre la pandémie de la Covid-19, et la relance de l’économie à l’échelle continentale.