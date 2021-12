Gabon: budget 2022 et Code des investissements au menu du conseil d’administration de l’ANPI

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réunis ce mercredi 22 décembre au siège du guichet unique pour un nouveau conseil d’administration, les administrateurs de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI) en ont profité pour évaluer le rapport d’activités de l’année 2021 et le projet de budget 2022. Autour d’Aimé-Popa Nzoutsi Mouyama, président du conseil, et Ghislain Moandza Mboma, directeur général, ces derniers ont ainsi fixé le cap de l’agence avec en ligne de mire, le Plan d’accélération de la transformation (PAT), qui devrait à moyen terme permettre de renforcer la stratégie de substitution des importations.

En effet, toujours aussi présente en dépit des nombreuses mesures visant à ralentir sa progression, la pandémie aura grandement affecté les possibilités de l’agence, même si celle-ci a maintenu la continuité et la disponibilité du service public de formalisation des entreprises à travers le Guichet numérique de l’investissement. Une situation qui n’a donc pas enrayé la conduite globale des activités de cette agence, placée au cœur du Plan d’accélération de la transformation (PAT) notamment dans son volet promotion des investissements privés.

Insistant par ailleurs sur la réforme juridique actuelle qui devrait conduire à l’élaboration et l’adoption d’un code des investissements en République gabonaise, le conseil s’est félicité des avancées réalisées en ce sens. Avancées également visibles en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de substitution des importations, qui a déjà permis l’installation d’Agri Fund For Africa (AFA), dont les premières productions de tomates, pastèques et patates douces sont attendues pour mars 2022.

A noter que les administrateurs de l’agence dont le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), se sont réjouis des résultats obtenus dans le cadre du volet promotion des investissements avec notamment la signature il y a quelques mois d’un mémorandum avec le Conseil d’Affaires Russie-Afrique visant à créer une plateforme d’échanges entre opérateurs russes et gabonais. Toute chose qui devrait à terme déboucher sur l’intensification des investissements de la Mère Patrie en République gabonaise.