Gabon: Bruno Ben Moubamba se rebaptise «Imhotep Bruno Vladimir Moubamba»

Bruno Ben Moubamba ne manque pas d’occasion de faire parler de lui sur les réseaux sociaux depuis son éviction du gouvernement. Pour preuve, sa récente sortie via son compte Facebook officiel à propos de ses convictions religieuses. L’ancien Vice-premier ministre a décidé d’abandonner sa foi catholique pour devenir un chrétien orthodoxe, indiquant par ailleurs que désormais il faudra l’appeler « Imhotep Bruno Vladimir Moubamba ».

L’homme de Moabi est très connu pour ses prises de paroles tonitruantes qui frôlent parfois la provocation. Ces derniers mois, il se fait également connaître pour ses changements de noms et ou d’identité. La dernière de ses frasques est l’annonce de son changement de religion, lequel entraîne en l’occurrence un nouveau changement de nom.

« Je suis devenu chrétien orthodoxe ce 28 juillet 2020. Ce qui signifie que j’ai été baptisé catholique mais que désormais je confesse la foi et le crédo des orthodoxes », peut-on lire dans une publication sur sa page Facebook. Le président de l’Alliance pour le changement et la restauration (ACR) qui indique avoir désormais embrassé la foi chrétienne orthodoxe annonce par la suite avoir reçu un nouveau prénom: « Vladimir », et s’appelle désormais Imhotep Bruno Vladimir Moubamba.

En janvier 2020, l’agneau de Moabi annonçait qu’il renonçait à son prénom colonial « Bruno » au profil d’une appellation qui est sienne « ailleurs ou quelque part: Imhotep ». Mais 7 mois plus tard, on se rend compte qu’il affiche à nouveau ce prénom pour devenir « Imhotep Bruno Vladimir Ben Moubamba ». Que cherche réellement Bruno Ben Moubamba? C’est la question que se posent de nombreux observateurs. Qu’à cela ne tienne, l’avenir nous édifiera.