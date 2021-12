Gabon: Bruno Ben Moubamba annonce son retour au pays

Ecouter cet article Ecouter cet article

Très silencieux ces derniers mois, le président de l’Alliance pour le changement et la restauration (ACR) Bruno Ben Moubamba vient d’annoncer son retour prochain au Gabon. Une annonce qui intervient à un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales et qui laisse entrevoir sans aucun doute une volonté de l’ancien vice-Premier ministre de participer activement à ce scrutin.

Coup de bluff ou véritable volonté d’effectuer son grand retour sur l’échiquier politique national? C’est la question qui taraude les esprits depuis l’annonce faite ce mercredi 29 décembre 2021 par l’ancien Ministre d’État, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat social et du Logement qui dans une vidéo publiée sur sa page Facebook a informé l’opinion de sa volonté de regagner le Gabon dans les prochains jours.



« Je suis rentrée à l’ambassade du Gabon en France en tant que président du Gabon d’après et j’ai procédé au remplissage des formulaires qui me permettent de renouveler mon passeport ordinaire qui me permettra de rentrer au Gabon dans les plus brefs délais », a déclaré Bruno Ben Moubamba. Il faut souligner que cette annonce n’a pas de quoi surprendre lorsqu’on sait l’ambition de l’ancien vice-Premier ministre de briguer la magistrature suprême.