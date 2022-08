Gabon: Brice Paillat a-t-il abandonné le projet de création d’une nouvelle compagnie aérienne ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncé gaillardement par le ministre des Transports Brice Paillat lors de son passage dans l’émission « Face à vous » le 21 juillet 2021, le projet de création d’une nouvelle compagnie aérienne semble peu à peu être relégué aux calendes grecques. Pour preuve lors de son passage dans le cadre des conférences budgétaires, le membre du gouvernement, déclinant les projets prioritaires de son département, n’a pas inscrit ledit projet sur sa feuille actant dès lors sa mise à mort.

Si depuis sa prise de fonction, le membre du gouvernement s’était montré rassurant quant à la création d’une nouvelle compagnie en remplacement de la défunte Air Gabon, la réalité est tout autre. Entre le supposé développement d’une filiale locale de la compagnie aérienne low-cost Fly Africa qui devait s’allier au gouvernement ou encore le lancement de Gabon’Air aucun de ses projets n’a vu le jour et semble désormais une utopie.

La preuve, au cours des conférences budgétaires qui se tiennent depuis le 25 juillet à Libreville, Brice Paillat a tenu à présenter les priorités de son département ministériel pour le prochain exercice budgétaire 2023. Au nombre de celles-ci, la sécurisation et la digitalisation des documents de transport; la surveillance du trafic surclasse voie ferrée; le renforcement opérationnel de la Direction générale de la sécurité routière, la sécurisation des aéroports du Gabon.

Ainsi donc, la création d’une nouvelle compagnie aérienne annoncée chaque année avec tambour et trompette ne serait plus à l’ordre du jour des priorités du ministre des Transports en témoigne sa non-inscription dans la feuille de route de ce département ministériel. Pis, l’opinion émet des doutes encore plus sur la réhabilitation des 10 aéroports provinciaux que compte le Gabon notamment Lambaréné, Koulamoutou, Tchibanga, Oyem, Bitam, Franceville, Port-Gentil, Makokou et Omboué annoncé par Brice Paillat himself au cours des visites d’inspection effectué en mars dernier.