Gabon: Brice Constant Paillat prête enfin serment devant Ali Bongo

Ce jeudi 03 septembre 2020 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a présidé au Palais du Bord de mer de Libreville la prestation de serment du ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat Brice Constant Paillat. Il occupait jusqu’à récemment le poste de secrétaire général de l’Assemblée nationale.

C’est en présence des membres de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement que s’est déroulée cette audience solennelle. Absent lors de la prestation de serment de la nouvelle équipe gouvernementale le 22 juillet dernier, le membre du gouvernement s’est conformé aux exigences qui conditionnent sa prise de fonction conformément à l’article 15 de la Constitution de janvier 2018.

Nommé au gouvernement en juillet dernier, l’ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale a prononcé son serment devant le chef de l’Etat. « Je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l’égard du Chef de l’État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d’État et dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de celles-ci. Je le jure ! », a déclaré Brice Constant Paillat.

Au terme de cette cérémonie de prestation de serment, le Chef de l’État a renvoyé le ministre à l’exercice de ses fonctions.