Gabon: Boupendza claque un doublé pour son retour en club

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fraîchement de retour en club après une prestation aboutie durant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) malgré une élimination prématurée et quelque peu contestable, Aaron Salem Boupendza le vendredi 4 février dernier à l’occasion de la 17e journée de la Qatar Star League. Le goleador gabonais a inscrit un doublé à la 45′ et à la 61ème minute de jeu pour une victoire finale de 4-2 sur Al Shamal.

Non, Aaron Boupendza ne dort pas sur ses oreillers. C’est en tout cas ce que l’ancien pensionnaire du national foot a fait savoir aux observateurs de la Qatar Star League. En effet, lors du choc entre son club Al-Arabi SC et l’ambitieuse équipe d’Al Shamal déroulé le vendredi 4 février 2022, le Gabonais s’est illustré positivement. Un doublé retentissant qui a permis à son équipe de l’emporter 4-2 au score final.

Un succès arraché avec les tripes de la panthère du Gabon qui a dû inverser la donne après que son équipe était menée au score (1-2). Le dernier meilleur buteur de la Superlig Turque pour le compte d’Hatayspor a tout d’abord égalisé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45e+5). À ce moment, les deux équipes sont à 2 buts partout. Dès la reprise c’est son coéquipier Ahmed Suhail qui va redonner l’avantage à Al-Arabi.



Il faudra attendre 10 minutes pour que Aaron Salem Boupendza scelle le sort du match à 4-2 en faveur d’Al-Arabi. En voyant double dans cette rencontre, l’attaquant gabonais reprend sourire en portant son total à 5 buts en Qatar Star League cette saison. Ainsi, en seulement 11 matchs, la Panthère du Gabon a été impliquée dans 7 buts avec 2 passes décisives. Notons que son club truste la 5ème place de la ligue avec 26 points.