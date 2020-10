Gabon: Boundono Simangoye dans son fauteuil de PCA de la SEEG

Nommé lors du Conseil des ministres du 02 octobre 2020, Egide Boundono Simangoye a été officiellement installé à la tête du Conseil d’administration de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ce jeudi 15 octobre. Occasion pour ce dernier de s’engager résolument dans la modernisation de la qualité des services de cette entreprise.

C’est présidé par le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze que s’est déroulée cette cérémonie d’installation du nouveau PCA de la SEEG. Un événement organisé conformément à l’article 14 des statuts de ladite qui dispose que le nouveau PCA assurera ses fonctions jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Occasion pour le ministre de tutelle, de préciser que l’arrivée d’Egide Boundono Simangoye intervient au moment où le gouvernement s’est engagé résolument dans la réforme des secteurs de l’eau et de l’électricité. « Ceci doit nous amener à oeuvrer pour que de plus en plus de ménages et les industries aient accès à l’eau et à l’électricité », a indiqué Alain Claude Bilie-By-Nze lors de son intervention.

Arrivée à la tête du Conseil d’administration de la Société d’energie et d’eau du Gabon, Egide Boundono Simangoye remplace à ce poste Pierre Sockat. Une nomination qui constitue pour lui « un privilège et une marque de confiance placée en lui par les hautes autorités du pays, au moment où la question d’accès au service public d’eau potable et de l’énergie électrique à l’ensemble de la population est devenue particulièrement sensible et stratégique ».

Tout en remerciant le PCA sortant pour le travail accompli durant son mandat, Egide Boundono Simangoye a promis d’œuvrer « à moderniser les outils de production et à l’amélioration de la qualité de service de la SEEG afin d’améliorer son image, face aux récriminations récurrentes des populations ».