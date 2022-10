Gabon: Bounda Balonzi rebondit au FANER

Ecouter cet article Ecouter cet article

Débarqué à l’issue de la dissolution du Ministère des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi vient semble-t-il de revenir en grâce. Et pour cause, au terme du Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 13 octobre 2022, l’ancien membre du gouvernement a été nommé président du Conseil d’administration du Fonds autonome national d’entretien routier (FANER).

Créé lors du Conseil des ministres du lundi 16 mars 2020, le Fonds autonome national d’entretien routier devrait entrer dans une phase de mise en œuvre. C’est du moins le sentiment qu’on pourrait avoir à la suite de la nomination d’un président du Conseil d’administration de cette entité qui aura pour mission d’administrer les ressources et exécuter les dépenses relatives à l’entretien du patrimoine routier national.

En effet, au terme du Conseil des ministres qui s’est tenu ce 13 octobre que l’ancien ministre des Travaux publics Léon Armel Bounda Balonzi a été propulsé à la tête du Conseil d’administration de cette entité. Il faut dire que cette nomination semble logique surtout que c’est ce dernier qui avait procédé à l’élaboration du projet portant création du FANER.



Pour rappel, le Fonds autonome national d’entretien routier est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie administrative et financière, le Faner aura pour missions d’administrer les ressources et exécuter les dépenses relatives à l’entretien du patrimoine routier national.