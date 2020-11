Gabon: Bounda Balonzi et Guy Patrick Obiang en visite d’inspection dans les gares terrestre, aérienne et ferroviaire

C’est le lundi 2 novembre dernier que le ministre des Transports, Léon Armel Bounda Balonzi et le ministre de ls Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, ont effectué une visite d’inspection au sein de l’aéroport de Libreville (ADL), la gare ferroviaire d’Owendo et au siège social de la société de transport terrestre « Transporteur voyages ». Les deux membres du gouvernement ont voulu s’enquérir de l’effectivité des dispositifs sanitaires et sécuritaires au sein de ces espaces depuis l’allégement des mesures liées à la crise sanitaire de la maladie à coronavirus.

Si la courbe de contamination à la Covid-19 est relativement basse depuis plusieurs semaines au Gabon, les autorités publiques demeurent cependant vigilantes. En tête de ces autorités, le ministre de la Santé en première ligne dans ce combat contre cet ennemi invisible qui en moins d’une année civile aura profondément impacté le monde entier et tout particulièrement notre pays. Pour ce faire, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et son collègue Léon Armel Bounda Balonzi ont effectué le lundi 2 novembre dernier un contrôle inopiné au sein des espaces de voyage.

Il s’est agi de l’Aéroport international Léon Mba (ADL), la Gare Ferroviaire D’owendo et le siège de la société de transport terrestre « Le Transporteur Voyages ». Respectivement accompagnés de leurs équipes, les ministres ont tenu à s’assurer de la mise en application des recommandations gouvernementales en termes de protocole sanitaire. Du circuit départs internationaux au poste de contrôle de l’institut d’épidémiologie et de lutte contre les endémies (IELE), les membres du gouvernement ont fait le tour de ladite structure. Quant à la gare ferroviaire d’Owendo et à « Transporteur voyages », le focus a été mis sur les salles d’attente et les guichets.

Au terme de ce marathon, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est dit satisfait des dispositifs sanitaires mis en place, « Nous constatons que les différents responsables des structures visitées ont pris toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour pouvoir briser et limiter la chaîne de contamination de la #COVID19. Nous sommes satisfaits de ce qui est mis en place », a souligné le ministre de la Santé. Ce dernier a, par ailleurs, annoncé la mise en place d’une brigade de contrôle des tests PCR pour les voyageurs. Quant à la gare ferroviaire, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a suggéré l’installation d’un espace de prélèvement au niveau de la gare ferroviaire d’Owendo. Il va sans dire que le gouvernement est déterminé à éviter une seconde vague de Coronavirus au Gabon.