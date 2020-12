Gabon: Bounda Balonzi dépouillé des ministères des Transports et de l’Habitat

C’est à travers les antennes de la télévision publique que le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé le réaménagement de son gouvernement, ce mercredi 09 décembre 2020. Un remaniement dont l’un des faits les plus marquants est le détricotage apporté aux portefeuilles ministériels de Léon Armel Bounda Balonzi, qui a été dépouillé par le Chef de l’exécutif des départements des Transports et de l’Habitat.

Au lendemain de la démission de Jean Marie Ogandaga objet de plusieurs suspicions dans un scandale fiscalo-douanier d’abattement et d’exonération, le Chef du gouvernement contraint de réagir a proposé au président de la République un réaménagement de son équipe gouvernementale. L’ancien ministre de l’Economie et de la Relance a été remplacé par Nicole Jeanine Roboty épouse Mbou.

Un réaménagement de aux allures de remaniement technique qui a conduit les deux têtes de l’exécutif à la défragmentation du ministère du ciel et de la terre dont disposait Léon Armel Bounda Balonzi. Autrefois, Transports, de l’équipement, des infrastructures et de l’Habitat, l’ancien directeur technique du Fonds d’entretien routier (FER) s’est vu retirer les portefeuilles des Transports et de l’Habitat.

Brice Paillat qui était jusqu’à ce jour ministre délégué auprès du ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat hérite du Ministère des Transports et le ministère de l’Habitat échoit à Olivier Nang Ekomye. Léon Armel Bounda Balonzi reste quant à lui ministre des Travaux publics de l’Equipement et des Infrastructures.