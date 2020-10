Gabon: Bounda Balonzi crée quatre nouvelles directions générales en remplacement de l’ANGTI

En marge de la suppression de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI) annoncée ce vendredi 2 octobre au terme du conseil des ministres, le ministre des Travaux publics Léon Armel Bounda Balonzi a fait entériner quatre projets de décret. Il s’agit notamment de la création de quatre nouvelles directions générales censées piloter la stratégie des travaux publics et l’assainissement.

Face à l’échec de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures (ANGTI) à résoudre l’énorme déficit en infrastructures notamment routières, comme en témoigne le 30ème rang du Gabon à l’échelle du continent en matière de qualité de routes, le gouvernement a entériné à la faveur du dernier conseil des ministres, la création de quatre nouvelles directions générales.

Présentées par le ministre en charge de l’Équipement, des infrastructures et des travaux publics Léon Armel Bounda Balonzi lors de ce conseil tenu en visioconférence, ces directions censées piloter la politique étatique en matière de stratégie des travaux publics, d’infrastructures, de bâtiment et d’équipements collectifs mais également d’assainissement, viennent donc en remplacement d’une ANGTI devenue au fil des ans un véritable goulot d’étranglement.

S’inscrivant selon le gouvernement dans une logique de « réformes des structures administratives du secteur des infrastructures et des TP », la création de ces quatre nouvelles directions générales dont on ignore encore le financement, devrait donc permettre « d’optimiser l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en la matière ». Entre utopie et réalité, reste désormais à savoir si celles-ci offriront au Gabon, les infrastructures censées faciliter son développement.