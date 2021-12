Gabon: Bolloré Transport & Logistics renforce sa flotte de matériel dans le Haut-Ogooué

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du renforcement de ses capacités opérationnelles l’agence de Franceville de Bolloré Transport & Logistics Gabon a réceptionné, en novembre dernier 20 nouvelles remorques 3 essieux supplémentaires permettant de transporter des marchandises lourdes. Une acquisition qui devrait permettre d’augmenter ses capacités portantes ainsi que la cadence de rotation de ses camions afin de mieux servir sa clientèle.

Selon l’opérateur logistique, l’acquisition de ces 20 nouvelles remorques 3 essieux supplémentaires permettant de transporter des marchandises lourdes s’inscrit dans sa volonté de «fournir à ses clients des prestations performantes et évolutives». Acteur majeur du secteur Bolloré Transport & Logistics Gabon assure grâce à ses 1 100 Collaborateurs au Gabon, les prestations de manutention portuaire, de consignation maritime, de logistique transit et de commission en douane.

Pour le directeur général de l’entreprise Patrick Gerenthon, le client est au centre de sa politique de développement. « À l’écoute de leurs besoins, nous déployons ainsi toutes les ressources nécessaires pour mieux les accompagner dans leurs projets de développement tout en veillant à leur pleine satisfaction », a-t-il affirmé.

Ces remorques de 40 pieds adaptées au transport dans des conditions difficiles, serviront à transporter des matières premières dans les villes de Franceville, Moanda et Lastourville. Cet investissement important a pour but d’améliorer la qualité de service offert aux clients historiques opérant dans cette région. Avec cette nouvelle acquisition, Bolloré ​ Transport & Logistics Gabon compte désormais plus de 60 remorques, 14 camions et 2 Reachstackers dédiées au transport de conteneurs dans la province.