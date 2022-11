Gabon: Bolloré transport & Logistics et OCT présent au Salon de l’emploi et des métiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 03 au 04 novembre 2022 l’hôtel Nomad de Libreville a accueilli la troisième édition du Salon de l’emploi et des métiers organisé par le cabinet Alt Emploi. Un événement qui a vu la participation de plusieurs acteurs du développement économique à l’instar de la société Bolloré transport & Logistics et Owendo container terminal (OCT) qui ont présenté leur différent métier.

Placé sous le thème « s’orienter, se former, réussir », cette rencontre était l’occasion pour les jeunes gabonais en quête d’emploi d’être en contact direct avec les entreprises participantes et de leur permettre de bénéficier de conseils d’experts en recrutement. Une troisième à laquelle à prit part activement le groupe Bolloré au Gabon, à travers ses filiales Bolloré Transport & Logistics Gabon et Owendo Container Terminal (OCT)

Durant ces deux jours, les équipes de ces deux acteurs majeurs de l’économie nationale ont pu présenter leurs métiers et renseigner les candidats sur les possibilités de carrière au sein de ses différentes entités. Présent au Gabon dans cinq villes (Libreville, Port Gentil, Franceville, Moanda et Lastourville), Bolloré Transport & Logistics Gabon propose des services de livraison, des solutions d’entreposage ainsi que de pilotage de la supply chain. Spécialisée dans la manutention portuaire, l’entreprise assure également à travers sa filiale Owendo Container Terminal (OCT) le déchargement et le chargement de conteneurs au port d’Owendo.



Une participation jugée satisfaisante pour le directeur des ressources Humaines chez Bolloré Transport & Logistics Gabon Tatiana Mengue Ntoutoume. « Ce fut un réel plaisir d’avoir participé à ce salon et d’avoir pu échanger de façon constructive durant ces deux jours avec de jeunes gabonais en recherche d’emploi. Cela a été l’occasion de présenter non seulement nos métiers mais aussi de délivrer des conseils pour leur permettre d’avancer dans l’élaboration de leur projet professionnel. » a-t-elle indiqué.